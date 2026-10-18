Sirmour News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Sun, 18 Oct 2026 07:49 PM IST
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नवरात्र मेला : महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में सुबह 6:00 बजे शुरू होगा नवरात्र मेला।
भंडारा : माता भ्रागेश्वरी मंदिर शाठड़ी में सुबह 10:00 बजे से भंडारे का आयोजन।
समापन : धारटीधार क्षेत्र के जमटा में दोपहर बाद 3:00 बजे दो दिवसीय पारंपरिक दुर्गा मेले का समापन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 21 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे सराहां में ड्राइविंग टेस्ट।
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भंडारा : माता भ्रागेश्वरी मंदिर शाठड़ी में सुबह 10:00 बजे से भंडारे का आयोजन।
समापन : धारटीधार क्षेत्र के जमटा में दोपहर बाद 3:00 बजे दो दिवसीय पारंपरिक दुर्गा मेले का समापन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 21 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे सराहां में ड्राइविंग टेस्ट।