Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:11 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:11 AM IST
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आज के कार्यक्रम
निरीक्षण : उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान सुबह 8:30 बजे ददाहू में गोसदन का निरीक्षण करेंगे।
शिविर : राजगढ़ विकास खंड के मढ़ेड़ा गांव में सुबह 10:00 बजे निशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर।
सरकार गांव के द्वार : रेणुकाजी विस क्षेत्र के कोटीधीमान में सुबह 11:00 बजे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 8 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में निजी वाहनों की पासिंग।
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निरीक्षण : उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान सुबह 8:30 बजे ददाहू में गोसदन का निरीक्षण करेंगे।
शिविर : राजगढ़ विकास खंड के मढ़ेड़ा गांव में सुबह 10:00 बजे निशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर।
सरकार गांव के द्वार : रेणुकाजी विस क्षेत्र के कोटीधीमान में सुबह 11:00 बजे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 8 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में निजी वाहनों की पासिंग।