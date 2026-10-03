Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:21 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
आज के कार्यक्रम
शिविर : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुरला में सुबह 9:00 बजे एनएसएस शिविर का आयोजन।
भंडारा : बड़ा चौक नाहन में अपराह्न 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद वितरण करेगी।
बैठक : चूड़ेश्वर सेवा समिति पांवटा साहिब की बैठक शाम 4:00 बजे स्थानीय विश्राम गृह में होगी।
काम की बात
मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी विभागों की ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।
--
विज्ञापन
शिविर : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुरला में सुबह 9:00 बजे एनएसएस शिविर का आयोजन।
भंडारा : बड़ा चौक नाहन में अपराह्न 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद वितरण करेगी।
बैठक : चूड़ेश्वर सेवा समिति पांवटा साहिब की बैठक शाम 4:00 बजे स्थानीय विश्राम गृह में होगी।
काम की बात
मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी विभागों की ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।