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Sirmour News: आज के कार्यक्रम

Sun, 04 Oct 2026 12:21 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:21 AM IST
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city me aaj ke program
आज के कार्यक्रम
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शिविर : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुरला में सुबह 9:00 बजे एनएसएस शिविर का आयोजन।

भंडारा : बड़ा चौक नाहन में अपराह्न 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद वितरण करेगी।
बैठक : चूड़ेश्वर सेवा समिति पांवटा साहिब की बैठक शाम 4:00 बजे स्थानीय विश्राम गृह में होगी।

काम की बात

मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी विभागों की ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।--
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