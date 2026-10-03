Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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शिविर : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुरला में सुबह 9:00 बजे एनएसएस शिविर का आयोजन।



भंडारा : बड़ा चौक नाहन में अपराह्न 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद वितरण करेगी।

बैठक : चूड़ेश्वर सेवा समिति पांवटा साहिब की बैठक शाम 4:00 बजे स्थानीय विश्राम गृह में होगी।



काम की बात



मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी विभागों की ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। --

आज के कार्यक्रम