Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:34 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:34 AM IST
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आज के कार्यक्रम
प्रतियोगिता: नगर परिषद पांवटा साहिब के खेल मैदान में सुबह 9:30 बजे अस्मिता रग्बी सिटी प्रतियोगिता का शुभारंभ।
टीकाकरण: मातृ-शिशु कल्याण केंद्र नाहन में सुबह 10:00 बजे 0 से डेढ़ वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण।
सम्मेलन : पैराडाइज रिजार्ट पांवटा साहिब में दोपहर 12:00 बजे दूध उत्पादक एवं विक्रेता कमेटी का सम्मेलन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 1 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे राजगढ़ ड्राइविंग टेस्ट होंगे।
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प्रतियोगिता: नगर परिषद पांवटा साहिब के खेल मैदान में सुबह 9:30 बजे अस्मिता रग्बी सिटी प्रतियोगिता का शुभारंभ।
टीकाकरण: मातृ-शिशु कल्याण केंद्र नाहन में सुबह 10:00 बजे 0 से डेढ़ वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण।
सम्मेलन : पैराडाइज रिजार्ट पांवटा साहिब में दोपहर 12:00 बजे दूध उत्पादक एवं विक्रेता कमेटी का सम्मेलन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 1 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे राजगढ़ ड्राइविंग टेस्ट होंगे।