Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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प्रतियोगिता: नगर परिषद पांवटा साहिब के खेल मैदान में सुबह 9:30 बजे अस्मिता रग्बी सिटी प्रतियोगिता का शुभारंभ।



टीकाकरण: मातृ-शिशु कल्याण केंद्र नाहन में सुबह 10:00 बजे 0 से डेढ़ वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण।



सम्मेलन : पैराडाइज रिजार्ट पांवटा साहिब में दोपहर 12:00 बजे दूध उत्पादक एवं विक्रेता कमेटी का सम्मेलन।





काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 1 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे राजगढ़ ड्राइविंग टेस्ट होंगे।

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आज के कार्यक्रम