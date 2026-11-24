विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पांवटा वन मंडल को ट्रैप कैमरों से मिली बड़ी कामयाबीगुप्त स्थानों पर लगाए आधुनिक कैमरों से वन संपदा की सुरक्षा के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजरवन कर्मियों की कार्यप्रणाली की निगरानी में भी कारगर साबित हो रही तकनीकभजन चौधरीधौलाकुआं (सिरमौर)। जंगलों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और वन संपदा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पांवटा वन मंडल की ओर से उठाया तकनीकी कदम कारगर साबित हो रहा है। वन मंडल की चार रेंज में गुप्त स्थानों पर लगाए गए आधुनिक ट्रैप कैमरे विभाग की तीसरी आंख बन गए हैं। इनकी मदद से जंगलों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ बिना उचित कारण वन क्षेत्रों में प्रवेश करने वालों की पहचान कर कार्रवाई करना भी आसान हुआ है।ट्रैप कैमरों की उपयोगिता सोमवार को उस समय सामने आई, जब छछेती सरे के जंगल में बंदूकें लेकर घूम रहे दो संदिग्धों की गतिविधियां कैमरों में कैद हो गईं। शिकार की आशंका के बीच वन विभाग ने तीन टीमें गठित कर करीब पांच घंटे तक जंगल में घेराबंदी की और दोनों को पकड़ लिया। मौके से दो एकनाली बंदूकें, बारूद, धातु के छर्रे, क्लच वायर सहित अन्य सामान बरामद किया गया। मामले में 32 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे नाबालिग को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। कैमरों से मिली सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई ने विभाग की निगरानी व्यवस्था की उपयोगिता साबित की है।कैमरे में आते ही मोबाइल पर पहुंचती है तस्वीरपांवटा वन मंडल ने जंगलों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे ऐसे स्थानों पर लगाए हैं, जिनकी जानकारी गोपनीय रखी गई है। इन कैमरों की खासियत है कि जंगल में किसी व्यक्ति के पहुंचते ही उसकी तस्वीर और गतिविधियां कैद होकर विभागीय अधिकारियों के मोबाइल फोन तक पहुंच जाती हैं। रात के समय भी ये कैमरे निगरानी करने में सक्षम हैं। कैमरों की लोकेशन इतनी गोपनीय है कि कई बार मैदानी कर्मचारियों और वन रक्षकों को भी इनके वास्तविक स्थान की जानकारी नहीं होती। इससे निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी बनी है।चार रेंज में निगरानी व्यवस्था मजबूतपांवटा वन मंडल की पांवटा, माजरा, गिरिनगर और भगानी रेंज में ट्रैप कैमरों से निगरानी की जा रही है। भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए ये कैमरे विभाग के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। भगानी रेंज उत्तराखंड की सीमा से सटी होने के कारण यहां अवैध कटान की आशंका बनी रहती है। वहीं, पांवटा रेंज के खारा और गुलाबगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब बनाने जैसी गतिविधियों पर नजर रखने में भी यह तकनीक मददगार है। माजरा रेंज औद्योगिक क्षेत्रों और सिम्बलबाड़ा वन्यजीव क्षेत्र से सटी होने के कारण निगरानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।आधा दर्जन लोगों के काटे चालानवन विभाग के अनुसार, ट्रैप कैमरों से मिली तस्वीरों और सूचनाओं के आधार पर अब तक करीब आधा दर्जन ऐसे लोगों के चालान किए जा चुके हैं, जो बिना उचित कारण जंगलों में घूमते पाए गए। इससे वन क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश करने वालों पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। कैमरों से वन कर्मियों और चौकीदारों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है।वन मंडल में कई जगह गुप्त स्थानों ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इनसे जंगलों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी सीधे विभागीय अधिकारियों तक पहुंचती है। कैमरों की मदद से बिना उचित कारण वन क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले करीब आधा दर्जन लोगों के चालान किए जा चुके हैं।-आदित्य शर्मा, सहायक वन अरण्यपाल