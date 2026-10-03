फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   avn school nahan jagrukta rally

Sirmour News: नशे के खिलाफ एवीएन स्कूल के 450 विद्यार्थियों ने निकाली रैली

Sun, 04 Oct 2026 12:40 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
avn school nahan jagrukta rally
नाहन में नशे के प्रति जागरूकता रैली निकालते एवीएन स्कूल के बच्चे। संवाद
-नया बाजार से चौगान तक विद्यार्थियों ने लोगों को नशे से दूर रहने का दिया संदेश
विज्ञापन

-लायंस क्लब ने रैली में शामिल विद्यार्थियों को बांटे फल
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। नशे के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ एवीएन स्कूल नाहन के विद्यार्थियों ने जनजागरूकता रैली निकाली। कक्षा नौवीं से जमा दो तक के करीब 450 विद्यार्थी और शिक्षक रैली में शामिल हुए। लायंस क्लब के सहयोग से आयोजित रैली के दौरान विद्यार्थियों ने लोगों को नशे से दूर रहने और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने का संदेश दिया।
रैली नया बाजार से शुरू होकर महिमा लाइब्रेरी चौक, गुरुद्वारा, दिल्ली गेट, बड़ा चौक, गुन्नूघाट और मालरोड से होते हुए चौगान पहुंची। इससे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य केके चंदोला ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। इसके खिलाफ समाज के सभी वर्गों को मिलकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
विज्ञापन

लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने भी विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया। रैली के बाद क्लब की ओर से विद्यार्थियों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर लायंस क्लब के अध्यक्ष पीयूष गर्ग, संजय चौहान, सुखदेव चौहान, विकास बंसल, विनीत बंसल और सौरभ गर्ग सहित विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे।------------
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed