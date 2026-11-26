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भाषण, निबंध और नारा लेखन में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, विजेताओं को किया सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। संविधान दिवस पर राजकीय महाविद्यालय ददाहू में चुनावी साक्षरता क्लब और राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आधारित प्रतियोगिताएं करवाई गईं। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के साथ संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रेरित करना रहा।भाषण प्रतियोगिता में स्नातक तृतीय वर्ष की विशाखा ने प्रथम, द्वितीय वर्ष की अंजू देवी ने द्वितीय और तृतीय वर्ष की वंदना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में द्वितीय वर्ष की अंजना कुमारी प्रथम और रीता देवी द्वितीय रहीं। वहीं, आरती और तृतीय वर्ष की आंचल ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया।नारा लेखन प्रतियोगिता में तृतीय वर्ष की सृष्टि ने प्रथम, निधि ने द्वितीय और शुभम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रो. रमेश कुमार ने विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के महत्व और उसकी मूल भावना की जानकारी दी। कार्यकारी प्राचार्य प्रो. दिनेश कुमार ने विजेता प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनकी प्रतिभा की सराहना की। प्रतियोगिताओं में डॉ. मिलाराम राम, प्रो. सुरेम्या गोसाईं और प्रो. अशोक कुमार ने निर्णायक की भूमिका निभाई।