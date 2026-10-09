Sirmour News: युवाओं ने प्राप्त की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की जानकारी

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-मेरा भारत सिरमौर के पांच स्वयंसेवकों ने पंचकर्म, ओपीडी प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली की ली व्यावहारिक जानकारीसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। युवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की व्यावहारिक जानकारी देने के उद्देश्य से मेरा भारत सिरमौर की ओर से आयुष विभाग के सहयोग से आयुष अस्पताल नाहन में पांच दिवसीय एक्सपीरियेंशियल लर्निंग प्रोग्राम (ईएलपी) आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मॉय भारत के पांच स्वयंसेवकों ने भाग लिया।कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों को पंचकर्म, मरीज पंजीकरण, बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) प्रबंधन और आयुष दवाइयां से संबंधित व्यावहारिक जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें अस्पताल की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया गया। स्वयंसेवकों ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और रोगों की रोकथाम में स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को भी समझा।प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को प्राप्त जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। स्वयंसेवकों ने सीखा कि युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अन्य युवाओं तक किस तरह पहुंचाई जा सकती है।मेरा भारत के जिला युवा अधिकारी अमृषा शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम से स्वयंसेवकों के संचार कौशल, टीमवर्क और अवलोकन क्षमता को बढ़ावा मिलने के साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में भी मदद मिली। मॉय भारत सिरमौर ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आयुष विभाग तथा आयुष अस्पताल नाहन का आभार व्यक्त किया।