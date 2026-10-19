Sirmour News: त्रिलोकपुर में अष्टमी-नवमी पर पहुंचे 5 हजार श्रद्धालु, 8.14 लाख का चढ़ावा

संवाद न्यूज एजेंसीकालाअंब (सिरमौर)। शारदीय नवरात्र मेले की अष्टमी और नवमी पर सोमवार को त्रिलोकपुर स्थित महामाया बालासुंदरी मंदिर में करीब 5 हजार श्रद्धालुओं ने माथा टेका। इस दौरान माता के दरबार में 8,14,690 रुपये नकद, 3 ग्राम सोना और 1,440 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में अर्पित की गई। मंदिर परिसर दिनभर जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की।मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खोल दिए गए थे। परंपरा के अनुसार मुख्य आरती की रस्म पुश्तैनी भगत परिवार ने निभाई। उपायुक्त सिरमौर एवं मंदिर न्यास आयुक्त प्रियंका वर्मा ने परिवार सहित मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने हवन-यज्ञ और कन्या पूजन भी किया। प्रियंका वर्मा ने कहा कि अश्विन नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं, मेला अधिकारी एवं तहसीलदार नाहन उपेंद्र चौहान ने बताया कि अष्टमी और नवमी पर करीब 5 हजार श्रद्धालुओं ने माथा टेका। उन्होंने कहा कि नवरात्र मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की ओर अग्रसर है।