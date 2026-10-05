Sirmour News: गाय के पेट से निकला 20 किलोग्राम प्लास्टिक और अपाच्य पदार्थ
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
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सचित्र
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रूमेनोटॉमी सर्जरी कर पशु चिकित्सालय ददाहू में बचाई गाय की जान, प्लास्टिक के साथ पत्थर और बेज़ौर भी मिले
संवाद न्यूज एजेंसी
ददाहू (सिरमौर)। पशु चिकित्सालय ददाहू में सोमवार को पशु चिकित्सकों की टीम ने एक गाय की सफल रूमेनोटॉमी सर्जरी कर उसकी जान बचा ली। ऑपरेशन के दौरान गाय के रूमेन (पेट) से करीब 20 किलोग्राम प्लास्टिक, पत्थर, बेज़ौर और बड़ी मात्रा में अपाच्य आहार सामग्री निकाली गई। लंबे समय से पेट में विदेशी पदार्थ जमा होने के कारण गाय की हालत गंभीर बनी हुई थी।
पशु चिकित्साधिकारी ददाहू डॉ. मयंक गौतम ने बताया कि गाय को लंबे समय से भूख कम लगने, पाचन संबंधी समस्या और लगातार स्वास्थ्य गिरने की शिकायत के चलते पशु चिकित्सालय लाया गया था। जांच के बाद रूमेन में विदेशी पदार्थ जमा होने की आशंका हुई। इसके बाद रूमेनोटॉमी करने का निर्णय लिया गया।
ऑपरेशन के दौरान गाय के रूमेन से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के अलावा पत्थर, बेज़ौर और अपाच्य आहार सामग्री बरामद हुई। करीब 20 किलोग्राम सामग्री बाहर निकालने के बाद गाय का सफल ऑपरेशन किया गया। समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बचाई जा सकी।
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इस सफल शल्य चिकित्सा में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मयंक गौतम के साथ दलीप, हिमानी और पशु मित्र आदित्य समेत पूरी टीम ने सहयोग किया।
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खुले में कचरा न फेंकने की अपील
डॉ. मयंक गौतम ने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने पशुओं को खुले में पड़े कचरे, प्लास्टिक और पॉलिथीन को खाने से बचाएं। घर और पशुशाला के आसपास प्लास्टिक कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के सेवन से यह रूमेन में जमा हो सकता है, जिससे अपच, भूख में कमी, पेट फूलना और दुग्ध उत्पादन में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर स्थिति में यह पशु की मौत का कारण भी बन सकता है।
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रूमेनोटॉमी सर्जरी कर पशु चिकित्सालय ददाहू में बचाई गाय की जान, प्लास्टिक के साथ पत्थर और बेज़ौर भी मिले
संवाद न्यूज एजेंसी
ददाहू (सिरमौर)। पशु चिकित्सालय ददाहू में सोमवार को पशु चिकित्सकों की टीम ने एक गाय की सफल रूमेनोटॉमी सर्जरी कर उसकी जान बचा ली। ऑपरेशन के दौरान गाय के रूमेन (पेट) से करीब 20 किलोग्राम प्लास्टिक, पत्थर, बेज़ौर और बड़ी मात्रा में अपाच्य आहार सामग्री निकाली गई। लंबे समय से पेट में विदेशी पदार्थ जमा होने के कारण गाय की हालत गंभीर बनी हुई थी।
पशु चिकित्साधिकारी ददाहू डॉ. मयंक गौतम ने बताया कि गाय को लंबे समय से भूख कम लगने, पाचन संबंधी समस्या और लगातार स्वास्थ्य गिरने की शिकायत के चलते पशु चिकित्सालय लाया गया था। जांच के बाद रूमेन में विदेशी पदार्थ जमा होने की आशंका हुई। इसके बाद रूमेनोटॉमी करने का निर्णय लिया गया।
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ऑपरेशन के दौरान गाय के रूमेन से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के अलावा पत्थर, बेज़ौर और अपाच्य आहार सामग्री बरामद हुई। करीब 20 किलोग्राम सामग्री बाहर निकालने के बाद गाय का सफल ऑपरेशन किया गया। समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बचाई जा सकी।
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इस सफल शल्य चिकित्सा में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मयंक गौतम के साथ दलीप, हिमानी और पशु मित्र आदित्य समेत पूरी टीम ने सहयोग किया।
खुले में कचरा न फेंकने की अपील
डॉ. मयंक गौतम ने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने पशुओं को खुले में पड़े कचरे, प्लास्टिक और पॉलिथीन को खाने से बचाएं। घर और पशुशाला के आसपास प्लास्टिक कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के सेवन से यह रूमेन में जमा हो सकता है, जिससे अपच, भूख में कमी, पेट फूलना और दुग्ध उत्पादन में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर स्थिति में यह पशु की मौत का कारण भी बन सकता है।