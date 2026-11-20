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सांगला घाटी के रकछम स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तीन दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्यमिता विकास केंद्र और उद्योग विभाग के सहयोग से द प्लैनेट एजुकेशन सोसायटी पांवटा साहिब ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में युवाओं को स्वरोजगार के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर छोटे व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में जिला उद्योग केंद्र रिकांगपिओ के महाप्रबंधक गुरुलाल नेगी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि किन्नौर जैसे जिले में स्थानीय उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। युवाओं को इन अवसरों की पहचान कर स्थानीय संसाधनों के आधार पर अपने व्यवसाय शुरू करने चाहिए। इस अवसर पर उद्योग विभाग के प्रतिनिधि राज सुदर्शन, विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य यशवीर सिंह, पंचायत प्रधान सुनीला देवी, यूको बैंक के शाखा प्रबंधक नामज्ञाल सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे।