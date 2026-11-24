जनजातीय जिला किन्नौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में पिछले 10 दिनों से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सांगला में भी आठ दिनों से एक्सरे सुविधा ठप है। दोनों अस्पतालों में मशीनें खराब होने के कारण मरीजों को निजी क्लीनिकों में एक्सरे करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कोटी पंचायत के प्रधान महेश नेगी, मूरंग पंचायत के प्रधान अनूप नेगी, पूह पंचायत के प्रधान दोर्जे चिला, सांगला पंचायत के प्रधान परविंद्र सिंह नेगी और सुंगरा पंचायत के प्रधान बलवंत सिंह नेगी सहित अन्य लोगों ने एक्सरे सुविधा ठप होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मशीनें खराब होने से मरीजों को कई किलोमीटर दूर निजी क्लीनिकों में जांच करवाने के लिए जाना पड़ रहा है। सांगला सीएचसी पर आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के मरीज निर्भर हैं। ऐसे में एक्सरे सुविधा बंद होने से क्षेत्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से दोनों अस्पतालों में जल्द एक्सरे मशीनें ठीक करवाकर सुविधा बहाल करने की मांग की है। उधर, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की मीडिया सह-प्रभारी दीपिका राठौर ने प्रदेश सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए जा रहे दावों और धरातल की स्थिति में अंतर होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।तकनीकी खराबी के कारण एक्सरे मशीनों के संचालन में दिक्कत आई है। जल्द ही मशीनों को दुरुस्त करवाकर एक्सरे सुविधा बहाल कर दी जाएगी। - -डॉ. पुष्प राज ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर