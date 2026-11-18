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. आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की उठाई आवाज

संवाद न्यूज एजेंसी

जुब्बल (रोहड़ू)। सावड़ा-कुड़डू हाइडल प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन (सीटू) की बैठक बुधवार को पावर हाउस में हुई। बैठक में एक से तीन दिसंबर तक दिल्ली में श्रम संहिताओं के विरोध में होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली में भाग लेने के लिए रणनीति तैयार की गई। मजदूरों ने रैली को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। बैठक में सरकार की ओर से बजट में घोषित न्यूनतम वेतन में 25 रुपये की बढ़ोतरी लागू नहीं होने पर मजदूरों ने नाराजगी जताई। यूनियन ने मांग की है कि वेतन वृद्धि को तुरंत लागू कर इसका बकाया भुगतान भी किया जाए। इसके अलावा बोनस, वर्दी, अर्जित अवकाश और वार्षिक वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया। यूनियन ने लंबे समय से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा भी उठाया। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों को नियमित नहीं करना उनके हितों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द नियमित करने की मांग की। बैठक में मजदूरों ने अपने अधिकारों की लड़ाई को तेज करने और दिसंबर में दिल्ली में होने वाली रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया।