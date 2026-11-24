Rampur Bushahar News: टुटूपानी-नालावन सड़क का कार्य शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:27 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:27 PM IST
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शिक्षा मंत्री ने किया भूमि भूजन, विकास कार्यों को किया निरीक्षण
कहा- नावर में 850 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। नावर क्षेत्र में 8.62 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली टुटूपानी-नालावन संपर्क सड़क का कार्य शुरू हो गया है। मंगलवार को मंत्री रोहित ठाकुर ने सड़क का भूमि पूजन किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को नावर क्षेत्र के प्रवास के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद कुठाड़ी में जनसभा को संबोधित किया। यहां मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करीब 850 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 209 सड़कों की पासिंग की जा चुकी है। प्रत्येक पंचायत में करोड़ों रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं और आगामी एक वर्ष में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने नाबार्ड के तहत 7.60 करोड़ रुपये की लागत से बन रही उमलाडवार-गाहलून-कड़ीवन संपर्क सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सड़क का करीब 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने गाहलून क्षेत्र के लोगों को पेयजल योजना के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। कुठाड़ी में उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। स्कूल भवन पर 3.52 करोड़ और स्वास्थ्य केंद्र भवन पर 1.40 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को दोनों भवनों का निर्माण मई 2027 तक पूरा करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मेहता, बीडीसी अध्यक्ष ज्ञानपति, पंचायत प्रधान संदीप सांजटा, नीतू बाला, पूर्व जिला परिषद सदस्य हुक्म चंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
राजस्व घाटा अनुदान बंद होने आर्थिक स्थिति हुई प्रभावित
मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने, जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त होने और ऋण सीमा घटने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति दे रही है। किशाऊ बांध, बीबीएमबी और वाइल्डफ्लावर हॉल होटल से जुड़े मामलों में प्रदेश को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में हिमाचल पांचवें और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। प्रदेश ने शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 147 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।
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कहा- नावर में 850 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। नावर क्षेत्र में 8.62 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली टुटूपानी-नालावन संपर्क सड़क का कार्य शुरू हो गया है। मंगलवार को मंत्री रोहित ठाकुर ने सड़क का भूमि पूजन किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को नावर क्षेत्र के प्रवास के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद कुठाड़ी में जनसभा को संबोधित किया। यहां मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करीब 850 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 209 सड़कों की पासिंग की जा चुकी है। प्रत्येक पंचायत में करोड़ों रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं और आगामी एक वर्ष में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने नाबार्ड के तहत 7.60 करोड़ रुपये की लागत से बन रही उमलाडवार-गाहलून-कड़ीवन संपर्क सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सड़क का करीब 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने गाहलून क्षेत्र के लोगों को पेयजल योजना के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। कुठाड़ी में उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। स्कूल भवन पर 3.52 करोड़ और स्वास्थ्य केंद्र भवन पर 1.40 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को दोनों भवनों का निर्माण मई 2027 तक पूरा करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मेहता, बीडीसी अध्यक्ष ज्ञानपति, पंचायत प्रधान संदीप सांजटा, नीतू बाला, पूर्व जिला परिषद सदस्य हुक्म चंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
राजस्व घाटा अनुदान बंद होने आर्थिक स्थिति हुई प्रभावित
मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने, जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त होने और ऋण सीमा घटने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति दे रही है। किशाऊ बांध, बीबीएमबी और वाइल्डफ्लावर हॉल होटल से जुड़े मामलों में प्रदेश को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में हिमाचल पांचवें और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। प्रदेश ने शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 147 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।
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