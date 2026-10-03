Rampur Bushahar News: रामपुर कॉलेज में वन्यजीव सप्ताह समारोह शुरू

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राजकीय महाविद्यालय रामपुर में वन्यजीव सप्ताह समारोह का शुभारंभ हुआ। सप्ताह भर चलने वाले समारोह के दौरान विद्यार्थियों को वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां करवाई जाएंगी। पहले दिन डिप्टी रेंजर ललित भारती ने संसाधन व्यक्ति के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता के महत्व, वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने विद्यार्थियों से वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। समारोह में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर जूलॉजी और बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आशा गर्ग, डॉ. अनीता, डॉ. निर्मला नेगी और डॉ. योजना ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।