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. मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जारी की सार्वजनिक सुरक्षा एडवाइजरी

संवाद न्यूज एजेंसी

काजा (लाहौल स्पीति)। लाहौल-स्पीति जिले के ऊपरी क्षेत्रों में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ग्रांफू-लोसर एनएच-505 पर सफर करने वाले वाहन चालकों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस एनएच पर वाहनों की आवाजाही के लिए केवल सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक ही अनुमति होगी। निर्धारित समय के अतिरिक्त किसी भी वाहन को एनएच पर चलने की अनुमति नहीं होगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार वर्तमान में शून्य से नीचे तापमान रहने के कारण सड़क पर पानी जमने से एनएच के कई हिस्सों में फिसलन और ब्लैक आइस की स्थिति बन गई है। ऐसे में संवेदनशील क्षेत्रों में वाहन चलाना जोखिम भरा हो सकता है। वाहन चालकों को अपने वाहनों की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने, पर्याप्त ईंधन रखने और आवश्यक शीतकालीन सुरक्षा उपकरण साथ रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा यात्रा शुरू करने से पहले आपातकालीन संपर्क नंबर 94594-61355, 01900-202509, 510, 517 और टोल फ्री नंबर 1077 पर सड़क और मौसम की नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है।