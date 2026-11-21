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. मंत्री रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह ने माता दरोटेश्वरी और देवता नारायण की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद

संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को नावर क्षेत्र की टिक्कर पंचायत के दरोटी गांव में मां दरोटेश्वरी के नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर नावर क्षेत्र के प्रमुख आराध्य देवता नारायण को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। समारोह के दौरान दोनों मंत्रियों ने माता नगरकोटी (दरोटेश्वरी) और देवता नारायण की पूजा-अर्चना की और मंदिर में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व देवी ने करीब 25 श्रद्धालुओं के साथ नगरकोट, ज्वालाजी और हरिद्वार समेत कई पवित्र धार्मिक स्थलों की यात्रा की। इसके बाद मंदिर में शिखा पूजन की रस्म के साथ धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मेहता, ग्राम पंचायत टिक्कर के प्रधान चंद्र प्रकाश त्रिलोक्टा, लोकपाल शरखोली, अमन चौहान, पंचायत समिति रोहड़ू की अध्यक्ष ज्ञानपति देवी, उपप्रधान ईश्वर चौहान, राजिंदर जनारथा, राजेश रांटा, ओम प्रकाश रांटा, महेंद्र रांटा, प्रेम रांटा सहित मंदिर कमेटी के सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।