लोगों का कहना है कि शहर के पास कोई प्रभावी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। राकेश कुमार, रजनीश, यशवंत, विवेक, दीपक गुप्ता, राजीव सिंह सहित स्थानीय लोगों ने कहा कि लवी मेले और अन्य आयोजनों के दौरान हर बार जाम की समस्या गंभीर हो जाती है। इसके बावजूद स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से रामपुर में बाईपास और मुख्य बस अड्डे तक बेहतर संपर्क मार्ग बनाने की मांग की है, ताकि शहरवासियों और बाहर से आने वाले लोगों को बार-बार जाम की समस्या से न जूझना पड़े। उन्होंने सरकार और प्रशासन से शहर में बढ़ती जाम की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई।