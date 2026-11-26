Rampur Bushahar News: पाटबंगला में टिपर खराब होने से साढ़े तीन घंटे लगा जाम, चार किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतारें
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:20 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:20 PM IST
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लवी मेले के बीच यातायात व्यवस्था चरमराई, लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी
बाईपास निर्माण की मांग ने फिर पकड़ा जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। शहर में यातायात व्यवस्था की बदहाली एक बार फिर सामने आई। वीरवार सुबह पाटबंगला के पास गौरा सड़क पर एक टिपर खराब हो गया। इस कारण करीब साढ़े तीन घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब चार किलोमीटर तक यातायात प्रभावित रहा। सुबह 8:30 बजे जाम लगा, जिससे दोपहर 12:00 बजे तक यातायात प्रभावित रहा। इससे स्थानीय लोगों, यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के चलते इन दिनों रामपुर में पहले ही वाहनों की आवाजाही बढ़ी हुई है। ऐसे में टिपर खराब होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जाम के कारण क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। एक वाहन खराब होने से पूरे शहर की रफ्तार थमने की घटना ने रामपुर में बाईपास निर्माण की जरूरत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। शहर की यातायात व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय उच्च मार्ग (एनएच) -पांच पर निर्भर है। ऐसे में सड़क पर किसी वाहन के खराब होने या यातायात का दबाव बढ़ने से पूरा शहर जाम हो जाता है।
समस्या के स्थायी समाधान की मांग
लोगों का कहना है कि शहर के पास कोई प्रभावी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। राकेश कुमार, रजनीश, यशवंत, विवेक, दीपक गुप्ता, राजीव सिंह सहित स्थानीय लोगों ने कहा कि लवी मेले और अन्य आयोजनों के दौरान हर बार जाम की समस्या गंभीर हो जाती है। इसके बावजूद स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से रामपुर में बाईपास और मुख्य बस अड्डे तक बेहतर संपर्क मार्ग बनाने की मांग की है, ताकि शहरवासियों और बाहर से आने वाले लोगों को बार-बार जाम की समस्या से न जूझना पड़े। उन्होंने सरकार और प्रशासन से शहर में बढ़ती जाम की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई।
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बाईपास निर्माण की मांग ने फिर पकड़ा जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। शहर में यातायात व्यवस्था की बदहाली एक बार फिर सामने आई। वीरवार सुबह पाटबंगला के पास गौरा सड़क पर एक टिपर खराब हो गया। इस कारण करीब साढ़े तीन घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब चार किलोमीटर तक यातायात प्रभावित रहा। सुबह 8:30 बजे जाम लगा, जिससे दोपहर 12:00 बजे तक यातायात प्रभावित रहा। इससे स्थानीय लोगों, यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के चलते इन दिनों रामपुर में पहले ही वाहनों की आवाजाही बढ़ी हुई है। ऐसे में टिपर खराब होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जाम के कारण क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। एक वाहन खराब होने से पूरे शहर की रफ्तार थमने की घटना ने रामपुर में बाईपास निर्माण की जरूरत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। शहर की यातायात व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय उच्च मार्ग (एनएच) -पांच पर निर्भर है। ऐसे में सड़क पर किसी वाहन के खराब होने या यातायात का दबाव बढ़ने से पूरा शहर जाम हो जाता है।
समस्या के स्थायी समाधान की मांग
लोगों का कहना है कि शहर के पास कोई प्रभावी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। राकेश कुमार, रजनीश, यशवंत, विवेक, दीपक गुप्ता, राजीव सिंह सहित स्थानीय लोगों ने कहा कि लवी मेले और अन्य आयोजनों के दौरान हर बार जाम की समस्या गंभीर हो जाती है। इसके बावजूद स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से रामपुर में बाईपास और मुख्य बस अड्डे तक बेहतर संपर्क मार्ग बनाने की मांग की है, ताकि शहरवासियों और बाहर से आने वाले लोगों को बार-बार जाम की समस्या से न जूझना पड़े। उन्होंने सरकार और प्रशासन से शहर में बढ़ती जाम की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई।
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