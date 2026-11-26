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पीएमश्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर में वीरवार को संविधान दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य यशपाल ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। इसके साथ ही सभी ने संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों और कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ली। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया अनमोल भूषण ने संपन्न करवाई, जबकि शबनम डोगरा ने विद्यार्थियों को संविधान के महत्व और इसकी प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी एवं राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता बबीता चौहान ने विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की विशेषताओं, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व से अवगत करवाया।