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रामपुर उपमंडल की बधाल पंचायत में एनएच-05 से नगाड़ी नाला तक सड़क के निर्माण एवं सुधार के लिए चार लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (एसडीपी) के तहत स्वीकृत यह धनराशि उपायुक्त शिमला ने खंड विकास अधिकारी रामपुर को उपलब्ध करवाई है। अब आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। करीब दो किलोमीटर लंबी इस सड़क की हालत सुधरने से क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों, किसानों और बागवानों को राहत मिलेगी। वर्तमान में सड़क की स्थिति ठीक न होने के कारण लोगों को आवागमन के साथ कृषि और बागवानी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क सुविधा बेहतर होने से किसानों-बागवानों के लिए अपनी नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाना आसान होगा। इससे उनका समय बचेगा और परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी। क्षेत्र के लोग लंबे समय से इस सड़क की हालत सुधारने की मांग कर रहे हैं। बजट स्वीकृत होने से अब ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है। सड़क के लिए धनराशि मंजूर होने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई है।बधाल पंचायत की प्रधान किना सोनी ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए चार लाख रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। पंचायत क्षेत्र के लोग लंबे समय से सड़क की हालत सुधारने की मांग कर रहे थे। बजट मिलने से अब इस दिशा में कार्य आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने के प्रयास किए जाएंगे। सड़क बेहतर होने से ग्रामीणों के साथ किसानों-बागवानों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।एनएच-05 से नगाड़ी नाला तक सड़क निर्माण के लिए एसडीपी के तहत चार लाख रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद जल्द काम शुरू करवाया जाएगा। सड़क की हालत सुधरने से क्षेत्र के सैकड़ों किसानों-बागवानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। — अंकुश कुमार, खंड विकास अधिकारी, रामपुर