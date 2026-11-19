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बूथ सशक्तीकरण, ग्राम केंद्र प्रवास और पूर्व कार्यक्रमों को लेकर बनाई रणनिती

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

भारतीय जनता पार्टी मंडल रामपुर की वीरवार को संगठनात्मक बैठक हुई। अध्यक्षता भाजपा नेता कौल सिंह नेगी ने की। बैठक में पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने पर मंथन किया गया। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करते हुए आगामी समय के लिए कार्ययोजना और रणनीति तैयार की गई। बैठक के बूथ सशक्तीकरण, ग्राम केंद्र प्रवास और पार्टी के पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं को संगठन की गतिविधियों को आम जनता तक पहुंचने और बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। साथ ही ग्राम केंद्रों में प्रवास के माध्यम से कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने को लेकर विचार साझा किए गए। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने, संगठनात्मक जिम्मेदारियों के बेहतर निर्वहन और विभिन्न मोर्चों के बीच समन्वय स्थापित करने सहित अन्य विषयों पर भी मंथन किया गया। पदाधिकारियों ने संगठन की गतिविधियों को गति देने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेश चौहान, पूर्व भाजपा प्रत्याशी केवल राम बुशहरी, नगर परिषद अध्यक्ष करण शर्मा मंडल महामंत्री दिनेश खमराल, मंडल के पदाधिकारियों, सभी मोर्चों के प्रतिनिधियों, जिला, प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों सहित पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।