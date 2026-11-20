Rampur Bushahar News: द व्हाइट ट्रुथ से बताए नशे के दुष्प्रभाव
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:37 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:37 PM IST
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रोहड़ू। एलबीएस राजकीय महाविद्यालय सरस्वतीनगर में शुक्रवार को एंटी ड्रग कमेटी ने नशा निवारण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में करीब 120 विद्यार्थियों को ‘द व्हाइट ट्रुथ’ वेब सीरीज के तीसरे और चौथे भाग दिखाए गए। वेब सीरीज के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और इसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। साथ ही व्यक्ति, परिवार और समाज पर नशे के गंभीर परिणामों से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम का आयोजन एंटी ड्रग कमेटी की संयोजक डॉ. सुमित्रा चौहान की पहल पर किया गया। इसके सफल संचालन में कमेटी सदस्य प्रो. प्रीति पांटा और डॉ. नरेश कुमार ने सहयोग दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के प्रति जागरूक कर महाविद्यालय परिसर और समाज को नशामुक्त बनाने के प्रयासों को मजबूत करना रहा।
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