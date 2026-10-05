फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Swami Vivekananda General Knowledge Competition students showcased their talent

Rampur Bushahar News: स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 342 छात्रों ने दिखाई प्रतिभा

Mon, 05 Oct 2026 11:01 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Swami Vivekananda General Knowledge Competition students showcased their talent
एबीवीपी इकाई रामपुर की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के दौरान उप​​स्थित इकाई सदस्य और विद्यार्थी। स
रामपुर बुशहर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामपुर इकाई ने सोमवार को बैठक की। बैठक में पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। बैठक में अभाविप प्रदेश संगठन मंत्री धनदेव ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। विभाग संगठन मंत्री रामपुर पवन कुमार और विभाग संयोजक रामपुर रवि वर्मा ने लोगों को बैठक के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान ही विभिन्न इकाइयों ने स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में जिले के 5 परीक्षा केंद्रों पर 342 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में इतिहास, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान, विज्ञान, खेल, संविधान, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और समसामयिक विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। विभाग संयोजक रवि वर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानती है और उनके विचारों और दर्शन पर कार्य करती है। कहा कि विद्यार्थी परिषद हर वर्ष पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रतियोगिता का आयोजन करवाती है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और ज्ञान का परीक्षण करने के साथ एक स्वस्थ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें