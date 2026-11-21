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दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) झाकड़ी में पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी लेखन प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी सुंदर लिखावट एवं लेखन कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी लेखन के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ अक्षरों की सही बनावट, लिखावट की सुंदरता, साफ-सफाई और प्रस्तुतिकरण में सुधार लाना था। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और लगन के साथ अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपनी लेखन क्षमता निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ नियमित अभ्यास के महत्व से भी परिचित करवाया गया।