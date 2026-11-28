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दिल्ली पब्लिक स्कूल झाकड़ी में शनिवार को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के नन्हे विद्यार्थियों के लिए मेमोरी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के तहत बच्चों को विभिन्न वस्तुओं का संग्रह कुछ मिनट तक ध्यानपूर्वक देखने और उन्हें याद करने का समय दिया गया। इसके बाद बच्चों को एक मिनट के भीतर देखी गई अधिक से अधिक वस्तुओं के नाम बताने की चुनौती दी गई। प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ इस तरह की रचनात्मक और बौद्धिक गतिविधियां भी बेहद जरूरी हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों में एकाग्रता, याददाश्त और आत्मविश्वास बढ़ता है।