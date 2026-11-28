Rampur Bushahar News: विद्यार्थियों ने रामपुर कॉलेज परिसर में चलाया स्वच्छता अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:31 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:31 PM IST
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रामपुर बुशहर। जीबी पंत मेमोरियल महाविद्यालय रामपुर के वाणिज्य विभाग ने शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया। विद्यार्थियों ने परिसर में साफ-सफाई की। यह अभियान महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. पंकज बसोतिया और वाणिज्य विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. राजन नेगी के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखने और स्वच्छता को अपनी दैनिक आदतों में शामिल करने का संकल्प लिया। डॉ. राजन नेगी ने कहा कि अभियान में वाणिज्य विभाग के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विभाग के प्राध्यापकों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और विद्यार्थियों के साथ मिलकर स्वच्छता कार्य किया। सभी ने सामूहिक रूप से विभाग के परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया गया। इस मौके पर वाणिज्य विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. राजन नेगी, अध्यापक डॉ. ईश्वर नेगी, डॉ. आशीष चौहान, डॉ. हीरा भक्ति और डॉ. कृष्ण कुमार नेगी उपस्थित रहे।
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