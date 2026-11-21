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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

हिमाचल प्रदेश गृह विभाग की अधिसूचना के अनुपालन में उपमंडल रामपुर की शाहधार पंचायत में नशा निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक पंचायत कार्यालय शाहधार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता राजकीय विद्यालय शाहधार के प्रधानाचार्य सुनील दत्त ने की। बैठक में पंचायत प्रधान सुनीता देवी विशेष रूप से मौजूद रहीं। बैठक में नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों और युवा पीढ़ी, परिवार और समाज पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर चर्चा की गई। उपस्थित लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करते हुए इसे सामाजिक बुराई बताते हुए सामूहिक प्रयासों से रोकने पर बल दिया गया। समिति के सदस्यों को क्षेत्र में नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त, आपूर्ति और सेवन जैसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया। साथ ही किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या नशा सेवन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्थानों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने का आह्वान किया गया। बैठक में नशे की चपेट में आए लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने और उन्हें इस बुराई से बाहर निकालने के लिए सहयोग करने पर भी चर्चा हुई।