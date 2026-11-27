विज्ञापन



. नावर और जुब्बल मंडलों की संयुक्त बैठक में कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन

संवाद न्यूज़ एजेंसी

रोहड़ू। भाजपा के कोटखाई, नावर और जुब्बल मंडलों की संयुक्त बैठक शुक्रवार को जुब्बल में हुई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और भाजपा सोशल मीडिया एवं आईटी प्रदेश प्रभारी चेतन बरागटा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। भाजपा नेता चेतन बरागटा ने कहा कि जुब्बल, कोटखाई और नावर में कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। वरिष्ठ नेतृत्व का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। उन्होंने आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में जिलाध्यक्ष अरुण फाल्टा, महासू जिला सह प्रभारी आशुतोष वैद्य, प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा, जुब्बल मंडल अध्यक्ष मीनाक्षी मांटा, कोटखाई-नावर मंडल अध्यक्ष सुंदर डोगरा, युवा मोर्चा महामंत्री सुशील कड़शौली, शिमला संसदीय क्षेत्र के विस्तारक अक्षय भरमौरी, नीलम सरैइक सहित विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी और त्रिदेव उपस्थित रहे।