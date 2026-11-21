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नोगली, थेडा, बाहली, पांडाधार, नीरथ और देवनगर में निर्माण के लिए 12.60 लाख मंजूर



संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर। रामपुर उपमंडल के नरैण वार्ड में सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। वार्ड के छह प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत इन निर्माण कार्यों के लिए 12.60 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों और यहां आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत राशि से भड़ावली पंचायत के नोगली, तकलेच पंचायत के थेडा, बाहली पंचायत के बाहली बस अड्डा, पांडाधार पंचायत के पांडा बस अड्डा, नीरथ पंचायत के नीरथ बस अड्डा और देवनगर पंचायत के पटवार सर्किल दवाड़ा में सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्थान पर निर्माण के लिए 2.10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की उचित व्यवस्था न होने से स्थानीय लोगों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर, महिलाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और विभिन्न कार्यों से इन स्थानों पर पहुंचने वाले लोगों को असुविधा होती है। बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों की सुविधा न होने के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में इन छह स्थानों पर शौचालयों का निर्माण होने से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नरैण वार्ड के जिला परिषद सदस्य रोनी राणा ने कहा कि उन्होंने वार्ड की जनता से प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण करवाने का वादा किया था। उनका उद्देश्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करवाकर निर्धारित समय में पूरा करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने इस जनहित की मांग को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायत राज विभाग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है और जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।