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संवाद न्यूज एजेंसी

ननखड़ी (रामपुर बुशहर)। नवयुवक मंडल बड़ोग की ओर से आयोजित पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन-4 के तीसरे दिन शिवान की टीम ने ननखड़ी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग ले रही हैं। अभी तक प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले चुकी हैं। एसीसी सामत और आरटीएच लेलन की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। तीसरे दिन का पहला मुकाबला शिवान और ननखड़ी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ननखड़ी की टीम ने 7 ओवर में 5 विकेट खोकर 51 रन बनाए। जवाब में शिवान की टीम ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं, अन्य मुकाबले भी खेले गए, जो काफी रोमांचक रहे। आयोजक कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप चौहान ने कहा कि प्रतियोगिता की विजेता टीम को 1.11 लाख रुपये नकद और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, जबकि उपविजेता टीम को 55,555 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल करने वाले खिलाड़ी को 5,100 रुपये और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, गेंदबाज को 2,500-2,500 रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजक कमेटी के उपप्रधान दिनेश चौहान, सचिव दीवान चौहान, कोषाध्यक्ष सुंदर चौहान, सलाहकार विजय चौहान, वीरू चौहान, नितीश खिमटा और सुरजीत ठाकुर ने कहा कि प्रतियोगिता में रोमांचकारी मुकाबले खेले जा रहे हैं।