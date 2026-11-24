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. 27 स्वयंसेवकों ने सामाजिक गतिविधियों में लिया भाग

संवाद न्यूज एजेंसी

कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। शहीद सतीश कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ागांव में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के सात दिवसीय विशेष आवासीय शिविर का समापन हो गया। शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र वर्ग से आकर्षित और छात्रा वर्ग से मुस्कान को सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक चुना गया। दोनों को सम्मानित किया गया। समापन समारोह में पंचायत समिति नारकंडा के सदस्य संजय वर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। शिविर में 27 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। स्वयंसेवकों ने सामाजिक सेवा और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। स्वयंसेवकों ने एनएसएस का लक्ष्य गीत प्रस्तुत किया। समारोह में सात दिवसीय शिविर की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने विद्यालय परिसर, शिविर स्थल और गोद लिए गए गांव बड़ागांव में स्वच्छता अभियान चलाया। मंदिर परिसर, बाजार और विभिन्न रास्तों की साफ-सफाई की गई। नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गईं। स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों को स्वच्छता अपनाने और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। समापन समारोह में स्वयंसेवकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिविर में बिताए सात दिनों के अनुभव भी साझा किए। मुख्य अतिथि संजय वर्मा ने स्वयंसेवकों के प्रयासों और अनुशासन की सराहना की। कहा कि एनएसएस युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी, नेतृत्व और सेवा भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने एनएसएस के ध्येय वाक्य नॉट मी बट यू का महत्व समझाते हुए कहा कि स्वयंसेवकों को शिविर में सीखी गई बातों को अपने जीवन में अपनाकर समाजहित में निरंतर योगदान देना चाहिए।