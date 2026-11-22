संवाद न्यूज एजेंसीसांगला (किन्नौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सांगला में सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य बलविंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी निशा नेगी ने मुख्य अतिथि का बैज लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम अधिकारी निशा नेगी ने शिविर के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों और कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर में कुल 21 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं, जिनमें सात छात्र और 14 छात्राएं शामिल हैं। सात दिनों तक स्वयंसेवक विभिन्न सामाजिक एवं रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से समाजसेवा, स्वच्छता और सामुदायिक सहभागिता का संदेश देंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी। प्रधानाचार्य बलविंद्र सिंह ने स्वयंसेवकों को एनएसएस के महत्व और उद्देश्यों से अवगत करवाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों में समाजसेवा, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक कार्य करने की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने स्वयंसेवकों से शिविर के दौरान पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। इस मौके पर राजमन, मनोज्योत्सना, रीना, सृष्टि सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक मौजूद रहे।