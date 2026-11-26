अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के उपलक्ष्य पर मेला समिति ने क्षेत्र के युवाओं के लिए विभिन्न गतिविधियां का आयोजन किया। युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए वॉयस ऑफ बुशहर और बुशहर ओपन डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें रिचा के नाम वॉयस ऑफ बुशहर का खिताब रहा और बुशहर ओपन डांस मुकाबले में प्रियल विजेता बनीं। वीरवार को रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में लवी मेला समिति के उपाध्यक्ष एवं एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और ट्रॉफी से पुरस्कृत किया। लवी मेले के दौरान पहले चरण में 12 नवंबर को प्रतिभागियों की प्रामाणिक एवं पारंपरिक लोकगीतों पर प्रस्तुतियां हुईं। इस चरण के बाद शीर्ष 10 प्रतिभागियों का चयन दूसरे चरण के लिए किया गया। 13 नवंबर को दूसरे चरण में प्रतिभागियों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके बाद शीर्ष पांच प्रतिभागी अंतिम चरण में पहुंचे। अंतिम चरण के बाद शीर्ष तीन विजेताओं की घोषणा की गई। इस प्रतियोगिता में प्रियल ने पहला स्थान, मानवी घाघटा ने द्वितीय और मन्नत ने तृतीय स्थान पाया। नवृति और विशालाक्षी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। वॉयस ऑफ बुशहर गायन प्रतियोगिता में भी क्षेत्र के युवाओं ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। प्रतियोगिता के अंतिम चरण के बाद रिचा ने प्रथम, विशाल ने द्वितीय और ध्रुविका नेगी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अंकुश भारती और दीक्षा को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 31-31 हजार, उप विजेताओं को 21-21 हजार और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को 11-11 हजार की नकद राशि से सम्मानित किया। प्रोत्साहन के रूप में टॉप 5 में जगह बनाने वाले प्रतिभागियों को 5-5 हजार के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।