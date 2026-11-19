Rampur Bushahar News: सड़कों की मरम्मत, बस सेवाएं बहाल करने और पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:02 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:02 PM IST
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गोपालपुर और सनारसा पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समक्ष उठाईं क्षेत्र की समस्याएं
अधिकारियों ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। गोपालपुर पंचायत और सनारसा पंचायत की जनसमस्याओं को लेकर दोनों पंचायतों के प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की। गोपालपुर पंचायत की प्रधान उषा नेगी और सनारसा पंचायत की प्रधान पुष्पा मोदी की अध्यक्षता में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम, वन विभाग और खंड विकास कार्यालय रामपुर के अधिकारियों के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सड़कों की मरम्मत, बस सेवाएं बहाल करने और पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। अधिकारियों ने कुछ समस्याओं पर मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई की, जबकि अन्य समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले क्षेत्र की सड़कों की खस्ताहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने बसाहरा से शरणपुर और शिखरधार सड़क पर बसाहरा के पास जल्द-से-जल्द पुलिया और डंगे लगाने की मांग की। इसके अलावा गौरा से शिखरधार सड़क पर मेटलिंग का कार्य करवाने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधियों ने शामानंद मार्ग, बटाली से डोबी सड़क की स्थिति सुधारने तथा रतनपुर से शरणपुर सड़क की जल्द मरम्मत करवाने की मांग भी लोक निर्माण विभाग के समक्ष रखी। पेयजल समस्या को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सराग मेला मैदान में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान आसपास के घरों को पेयजल उपलब्ध करवाने वाली पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके चलते स्थानीय लोगों को पानी की आपूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रभावित पाइपलाइनों को जल्द ठीक कर पेयजल आपूर्ति सुचारु करने की मांग की। साथ ही सनारसा गांव की पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाने का मामला भी अधिकारियों के समक्ष उठाया। वहीं, रतनपुर बस ठहराव स्थल पर यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया। इसके लिए वन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करवाने की मांग की गई, ताकि शौचालय निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। परिवहन व्यवस्था को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) से मुलाकात कर शिखरधार और बसाहरा के लिए बस सेवाएं नियमित रूप से चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में नियमित बस सेवा नहीं होने से स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दोनों क्षेत्रों के लिए बसों का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि संबंधित मामलों पर आवश्यक कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सनारसा के उपप्रधान अजय नेगी, ओम प्रकाश नेगी, किशन ठाकुर, मुरतू देवी, धर्म कन्या और नरेश कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
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अधिकारियों ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। गोपालपुर पंचायत और सनारसा पंचायत की जनसमस्याओं को लेकर दोनों पंचायतों के प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की। गोपालपुर पंचायत की प्रधान उषा नेगी और सनारसा पंचायत की प्रधान पुष्पा मोदी की अध्यक्षता में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम, वन विभाग और खंड विकास कार्यालय रामपुर के अधिकारियों के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सड़कों की मरम्मत, बस सेवाएं बहाल करने और पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। अधिकारियों ने कुछ समस्याओं पर मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई की, जबकि अन्य समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले क्षेत्र की सड़कों की खस्ताहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने बसाहरा से शरणपुर और शिखरधार सड़क पर बसाहरा के पास जल्द-से-जल्द पुलिया और डंगे लगाने की मांग की। इसके अलावा गौरा से शिखरधार सड़क पर मेटलिंग का कार्य करवाने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधियों ने शामानंद मार्ग, बटाली से डोबी सड़क की स्थिति सुधारने तथा रतनपुर से शरणपुर सड़क की जल्द मरम्मत करवाने की मांग भी लोक निर्माण विभाग के समक्ष रखी। पेयजल समस्या को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सराग मेला मैदान में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान आसपास के घरों को पेयजल उपलब्ध करवाने वाली पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके चलते स्थानीय लोगों को पानी की आपूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रभावित पाइपलाइनों को जल्द ठीक कर पेयजल आपूर्ति सुचारु करने की मांग की। साथ ही सनारसा गांव की पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाने का मामला भी अधिकारियों के समक्ष उठाया। वहीं, रतनपुर बस ठहराव स्थल पर यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया। इसके लिए वन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करवाने की मांग की गई, ताकि शौचालय निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। परिवहन व्यवस्था को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) से मुलाकात कर शिखरधार और बसाहरा के लिए बस सेवाएं नियमित रूप से चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में नियमित बस सेवा नहीं होने से स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दोनों क्षेत्रों के लिए बसों का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि संबंधित मामलों पर आवश्यक कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सनारसा के उपप्रधान अजय नेगी, ओम प्रकाश नेगी, किशन ठाकुर, मुरतू देवी, धर्म कन्या और नरेश कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।