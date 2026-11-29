Rampur Bushahar News: रेबानंद खाची बने भाजपा ग्राम केंद्र कुहल के अध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:31 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:31 PM IST
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रामपुर बुशहर। भाजपा ग्राम केंद्र देवठी की रविवार को बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से रेबानंद खाची को ग्राम केंद्र कुहल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए संगठन को मजबूत बनाने के लिए सक्रियता से कार्य करने की उम्मीद जताई। बैठक में भाजपा रामपुर मंडल के उपाध्यक्ष महेंद्र मेहता, मंडल महामंत्री राममूर्ति, मंडल प्रभारी इंद्रसेन नेगी, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीप कुमार और शक्ति केंद्र अध्यक्ष देवठी पूजा देव मानटा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठन की मजबूती और क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों को गति देने को लेकर चर्चा की गई। इसी दौरान सर्वसम्मति से रेबानंद खाची को ग्राम केंद्र कुहल की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि रेबानंद खाची अपने अनुभव, नेतृत्व क्षमता और संगठन के प्रति समर्पण से पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को गांव स्तर तक प्रभावी बनाने का आह्वान किया।
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