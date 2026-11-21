Rampur Bushahar News: ऑनलाइन धोखाधड़ी पर किया जागरूक
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:25 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। जीबी पंत मेमोरियल महाविद्यालय रामपुर में वाणिज्य विभाग ने वित्तीय साक्षरता और साइबर अपराधों पर दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पांच सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को बचत, निवेश, वित्तीय नियोजन और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. पंकज बसोतिया और वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. राजन नेगी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रवीण कुमार ने विद्यार्थियों को वित्तीय प्रबंधन और साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। पहले दिन वाणिज्य विभाग के करीब 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें धन प्रबंधन, बचत के महत्व, निवेश के विकल्पों और भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाने की जानकारी दी गई। दूसरे सत्र में बीवॉक, बीसीए, एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों को सुरक्षित बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के बारे में बताया गया। तीसरे सत्र में बीएससी और एमएससी के विद्यार्थियों को वित्तीय नियोजन, निवेश में जोखिम और डिजिटल बैंकिंग के सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दूसरे दिन छात्र और छात्रा छात्रावासों के विद्यार्थियों के लिए सत्र आयोजित किया गया। इसमें यूपीआई भुगतान, ओटीपी धोखाधड़ी, फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए गए। वहीं, कला संकाय के विद्यार्थियों को बचत, निवेश और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया गया। मुख्य वक्ता ने विद्यार्थियों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने, संदिग्ध कॉल और संदेशों से सावधान रहने तथा किसी के साथ ओटीपी और बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करने की सलाह दी। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर उचित माध्यम से शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक डॉ. ईश्वर नेगी, डॉ. आशीष चौहान, डॉ. हीरा भक्ति और डॉ. कृष्ण कुमार नेगी उपस्थित रहे।
विज्ञापन