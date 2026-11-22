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संवाद न्यूज़ एजेंसी

रामपुर बुशहर। चेक बाउंस के मामले में रामपुर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। हालांकि, दोषी ने सजा सुनाए जाने से पहले ही शिकायतकर्ता को चेक की पूरी राशि 1.40 लाख रुपये अदा कर दी। इसके बाद अदालत ने नरम रुख अपनाते हुए उसे जेल की सजा नहीं सुनाई, बल्कि अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक अंतिम पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता रामपुर के मुख्य बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं। वर्ष 2022 में आरोपी रोशन ने मकान की छत का निर्माण करवाने के लिए उनसे 1.40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मांगी थी। शिकायतकर्ता ने उसे नकद राशि दे दी थी और आरोपी ने तीन महीने के भीतर पैसे लौटाने का आश्वासन दिया था। निर्धारित समय में राशि वापस नहीं करने पर आरोपी ने 1.40 लाख रुपये का चेक दिया। शिकायतकर्ता ने जब चेक बैंक में जमा करवाया तो वह खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजकर आरोपी से 15 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की, लेकिन राशि नहीं मिलने पर वर्ष 2023 में अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी ने बचाव में दलील दी कि उसकी चेक बुक घर में गुम हो गई थी और शिकायतकर्ता ने चेक का दुरुपयोग किया है। उसने यह भी दावा किया कि चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। हालांकि, अदालत ने पाया कि आरोपी चेक गुम होने की शिकायत न तो बैंक में कर पाया और न ही पुलिस में इसकी सूचना दी। बचाव पक्ष के गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास सामने आया। अदालत ने माना कि आरोपी शिकायतकर्ता के पक्ष में कानून के तहत बनी धारणा को खारिज करने में असफल रहा।