Rampur Bushahar News: बिजली बिलों की बकाया राशि 28 नवंबर तक जमा करवाएं
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:07 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:07 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। विद्युत उपमंडल रिकांगपिओ के अधिशासी अभियंता टाशी छोडुप नेगी ने बिजली उपभोक्ताओं से बकाया बिलों की राशि 28 नवंबर तक जमा करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विद्युत बिल जमा करवाने की निर्धारित अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी उपमंडल के कई उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने बकायादार उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे निर्धारित तिथि तक बिलों की बकाया राशि जमा करवा दें, जिससे भविष्य में बिजली सेवाओं को लेकर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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