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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Padam Prabhakar begins a fast-unto-death in Ani following a relay hunger strike

Rampur Bushahar News: आनी में क्रमिक अनशन के बाद पदम प्रभाकर का आमरण अनशन शुरू

Tue, 25 Aug 2026 11:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:52 PM IST
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. क्षेत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के साथ हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद किया एलान
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. जनहित संघर्ष मोर्चा आनी मेें क्षेत्रीय मांगों को लेकर कर रहा आंदोलन
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)।
क्षेत्रीय मांगों को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा के प्रमुख पदम प्रभाकर ने मंगलवार रात सात बजे से आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह कदम 23 दिन के क्रमिक धरने के बाद उठाया गया है। प्रशासन के साथ हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद उन्होंने यह एलान किया। मंगलवार को जनहित संघर्ष मोर्चा का क्रमिक अनशन 23वें दिन में प्रवेश कर गया था। इससे पहले उपमंडल अधिकारी आनी लक्ष्मण सिंह कनेट की अध्यक्षता में प्रशासन और मोर्चा पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में पदम प्रभाकर अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। प्रशासन ने मोर्चा की मांगों पर हरसंभव कार्रवाई और समयबद्ध अमल का आश्वासन दिया। हालांकि, मोर्चा इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुआ और वार्ता विफल रही। प्रभाकर ने कहा कि अब केवल आश्वासन से बात नहीं बनेगी। उन्होंने जोर दिया कि मांगों पर जमीन पर काम होता हुआ दिखना चाहिए, तभी आंदोलन समाप्त करने पर विचार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से इन समस्याओं का सामना कर रही है। अब ठोस कार्रवाई जरूरी है। प्रभाकर ने आनी सब्जी मंडी को अस्थायी तौर पर शुरू करने की मांग दोहराई। उन्होंने सिविल अस्पताल आनी में मरीजों के लिए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सेवाएं शुरू करने की बात कही। आनी सब-डिपो को नई बसें उपलब्ध करवाना भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। उन्होंने कहा कि इन मांगों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। पदम प्रभाकर ने सरकार से आनी के स्थानीय नेता, विधायक और पंचायत समिति अध्यक्ष से सीधे बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मांगों के समाधान के लिए पहल की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक प्रमुख मांगों पर धरातल पर कार्रवाई शुरू नहीं होती, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 23 दिन के क्रमिक धरने के बाद आंदोलन को अगले चरण में ले जाने का निर्णय लिया गया है।
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