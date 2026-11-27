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संवाद न्यूज़ एजेंसी



रोहड़ू।

युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे से दूर रखने और चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश देने के लिए ‘खेलो हिमाचल–चिट्टा मुक्त अभियान 2026’ के तहत जुब्बल उपमंडल में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करवाईं जाएंगी। इनमें 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवक-युवतियां भाग ले सकेंगे। जुब्बल के एसडीएम गुरमीत नेगी ने बताया कि अभियान के तहत क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती और रस्साकशी सहित विभिन्न खेलों में प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। प्रतियोगिताएं उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होंगी। प्रतियोगिताओं में उपमंडल स्तर पर प्रथम पुरस्कार 51 हजार रुपये, जिला स्तर पर दो लाख रुपये और राज्य स्तर पर 31 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। इच्छुक खिलाड़ी युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के पोर्टल khelohimachal.hp.gov.in पर 30 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। प्रशासन ने युवाओं, खेल क्लबों, युवा मंडलों और शिक्षण संस्थानों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। अभियान के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।