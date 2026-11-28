Rampur Bushahar News: ठियोग कॉलेज में एनएसएस का विशेष शिविर शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:40 PM IST
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ठियोग (रामपुर बुशहर)। राजकीय महाविद्यालय ठियोग की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने शनिवार को सात दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. भूपिंदर सिंह ठाकुर बतौर मुख्यअतिथि उपस्थित रहे। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों डॉ. हेमलता ठाकुर और डॉ. अरुण कुमार के संयोजन में आयोजित शिविर 4 दिसंबर तक चलेगा। इसमें महाविद्यालय के 100 स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं। शिविर के पहले दिन सुबह के सत्र में स्वयंसेवियों ने ड्रिल और योग संबंधी गतिविधियों में हिस्सा लिया। शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. भूपिंदर सिंह ठाकुर ने युवाओं को समाज सेवा के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। उन्होंने सभी स्वयंसेवियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलवाई। शाम के सत्र में प्लान फाउंडेशन से पहुंचीं दिव्या त्रिवेदी ने विद्यार्थियों को ठोस कचरा प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) विषय पर जानकारी दी। इस मौके पर डॉ. अनीता राठौर, डॉ. राजेश आजाद, डॉ. प्रदीप ठाकुर और डॉ. विक्रांत गौतम सहित महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक उपस्थित रहे।
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