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‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर 1,000 शब्दों का लेख लिखने का दिया कार्य

संवाद न्यूज एजेंसी

आनी (कुल्लू)। विद्यार्थी नियमित लेखन का अभ्यास करें। इससे शुद्ध लेखन और लिखने की गति में सुधार होता है। लेखन के लिए एआई अथवा किसी अन्य व्यक्ति की मदद न लें, बल्कि अपने विचारों और कल्पनाओं को स्वयं शब्दों में व्यक्त करें। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला च्वाई में चल रहे एनएसएस विशेष शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे एसडीएम लक्ष्मण कनेट ने विद्यार्थियों से यह बात कही। इस दौरान एसडीएम ने विद्यार्थियों को ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर 1,000 शब्दों का लेख स्वयं लिखने का कार्य दिया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन और स्वतंत्र लेखन की क्षमता विकसित करना है। इससे पहले विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य कुमारी विद्या, एसएमसी अध्यक्ष इंद्र सिंह, कार्यक्रम अधिकारी चुनी लाल और स्कूल स्टाफ ने एसडीएम का स्वागत किया। विद्यालय प्रबंधन और ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन च्वाई के महासचिव दिवान राजा ने उन्हें टोपी और मफलर पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम अधिकारी चुनी लाल ने शिविर की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि सात दिवसीय शिविर में स्वच्छता, नशाबंदी, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रधानाचार्य कुमारी विद्या ने एसडीएम का आभार जताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने विद्यार्थियों से इन सुझावों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रवक्ता देवेंद्र, दयानंद, कमलेश, महेंद्र, सुरेंद्र, राजेश, सुरेश, रवि, हेमराज सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।