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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डोफदा में 27 नवंबर को वार्षिक समारोह मनाया जाएगा। समारोह में शिक्षा, खेल सहित अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में विद्यार्थी एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से धमाल मचाएंगे। समारोह में एचपीएमसी के निदेशक भूपेश धीमान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। दोफदा पंचायत के प्रधान संतोष कोल्टू, मशनू पंचायत के प्रधान योगेश चंबयाल, फूंजा पंचायत के प्रधान गुड्डू टेकटा और बीडीसी सदस्य केके डंटा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य संदीप केदारटा ने कहा कि विद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले इस समारोह में विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ उनकी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:00 बजे से मुख्य अतिथि के स्वागत के साथ शुरू होगा।