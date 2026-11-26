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. 30 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, सात खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित

संवाद न्यूज एजेंसी

आनी (कुल्लू)।

प्रदेश सरकार के ‘खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान 2026’ के सफल आयोजन को लेकर वीरवार को एसडीएम सभागार आनी में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम लक्ष्मण सिंह कनेट ने की। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। अभियान के तहत क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती, रस्साकशी, बैडमिंटन और कबड्डी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आनी के राज रघुबीर सिंह स्टेडियम में कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती और रस्साकशी प्रतियोगिता होगी। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आनी में बैडमिंटन तथा रानी बेहड़ा मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। बैठक में एसडीएम ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अभियान को जनभागीदारी के साथ सफल बनाना जरूरी है। उन्होंने पंचायतों, स्कूलों, महाविद्यालयों, युवा मंडलों और महिला मंडलों से इसमें सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों से 30 नवंबर तक khelohimachal.hp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की अपील की। खिलाड़ियों के लिए पेयजल, बिजली, मैदान, कानून व्यवस्था और प्राथमिक उपचार की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। विभिन्न खेलों के आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। बैठक में तहसीलदार रत्नेश्वर शर्मा, बीडीओ विवेक टेसू, एसएचओ हेत राम वर्मा, एसडीओ लोक निर्माण मुनीश कुमार, एसडीओ जल शक्ति पुष्प राज, प्रधानाचार्य डॉ. जवाहर ठाकुर, शालू ठाकुर और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रोशन लाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।