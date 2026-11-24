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संवाद न्यूज़ एजेंसी

नित्थर (कुल्लू)।

नित्थर पंचायत के महिला मंडल घरोली ने मंगलवार को सफाई अभियान चलाया। जल शक्ति विभाग कार्यालय के नीचे फैले कूड़े-कचरे को हटाया। अभियान में नित्थर पंचायत के प्रधान प्रवीण कुमार, देहरा पंचायत की प्रधान अनिता ठाकुर, नित्थर के उपप्रधान कुकू ठाकुर और देहरा के उपप्रधान ओमप्रकाश समेत कई ग्रामीणों ने भाग लिया। जल शक्ति विभाग का कार्यालय घरोली गांव के पास स्थित है। इसके नीचे कुछ लोग घरों का गीला और सूखा कचरा खुले में फेंक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मौके पर कूड़ादान उपलब्ध होने के बावजूद लोग उसमें कूड़ा-कचरा डालने के बजाय आसपास बिखेर रहे हैं। इससे वहां कूड़े के ढेर लग गए हैं। प्लास्टिक और अन्य कचरा सड़क तक पहुंच रहा है और निचली सड़क के आसपास स्थित घरों तक फैल रहा है। जंगली जानवर भी कचरे को इधर-उधर बिखेर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी बढ़ रही है। महिला मंडल घरोली की महिलाओं ने सफाई अभियान के दौरान पूरे क्षेत्र से कचरा एकत्र कर उसका उचित निस्तारण किया। इस दौरान नित्थर और देहरा पंचायत के प्रतिनिधियों ने लोगों से अपील की कि वे खुले में कूड़ा न फेंकें और कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डालें। उन्होंने कहा कि खुले में कचरा फेंकने से पर्यावरण दूषित हो रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मामला उठाया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका स्थायी समाधान निकलेगा।