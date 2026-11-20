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. खाद्यान्न, ईंधन, दवाइयों और पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)।

जनजातीय जिला किन्नौर में सर्दियों के दौरान बर्फबारी से निपटने के लिए संवेदनशील सड़कों पर मशीनरी तैनात होगी। संभावित बर्फबारी और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर ने शुक्रवार को एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भवन के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बर्फबारी के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी आवश्यक सेवाएं सुचारु बनी रहें। उपायुक्त ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग-पांच के संवेदनशील स्थानों निगुलसरी, नाजपांडे और मलिंग नाला में पर्याप्त मशीनरी और मजदूर उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बर्फबारी या भूस्खलन से सड़क बंद होने की स्थिति में तत्काल बहाली का कार्य शुरू किया जाए। इसके लिए जेएसडब्ल्यू विद्युत परियोजना और पटेल इंजीनियरिंग के प्रतिनिधियों से भी मशीनरी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ और जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जीवनरक्षक दवाइयों का पर्याप्त भंडार रखने को कहा ताकि आपात स्थिति में मरीजों को परेशानी न हो। वहीं, पशुपालन, कृषि और उद्यान विभागों को भी आवश्यक दवाइयां एवं कीटनाशक उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। खाद्य आपूर्ति विभाग को सर्दियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण करने, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। जल शक्ति विभाग को पेयजल आपूर्ति सुचारु रखने और विद्युत विभाग को बिजली की लाइनों की मरम्मत एवं रखरखाव समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने भारतीय सेना, जिला प्रशासन, पुलिस और होमगार्ड को आपात परिस्थितियों में बेहतर समन्वय और संचार व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने जिला पुलिस और होमगार्ड के त्वरित प्रतिक्रिया दलों की तैयारियों की जानकारी भी ली। बैठक का संचालन सहायक आयुक्त विपिन कुमार ठाकुर ने किया। उन्होंने उपायुक्त को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से स्थापित नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक किन्नौर सुशील कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।