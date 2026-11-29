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. विद्यार्थियों ने कुल्लवी नाटी, नुक्कड़ नाटक और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समां

. राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दो छात्रों को मिला विशेष सम्मान

संवाद न्यूज एजेंसी

निरमंड (कुल्लू)।

शिक्षा खंड निरमंड की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाओं में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता दलीप जोशी सचिव जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू ने मुख्यातिथि शिरकत की।कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी। विद्यार्थियों ने कुल्लवी वेशभूषा में पारंपरिक नाटी, नुक्कड़ नाटक, एकल गान, समूह गान, एकल नृत्य और समूह नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दीं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों ने हिमाचली लोक संस्कृति और अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। स्कूल के कार्यकारी प्रधानाचार्य लाल चंद ठाकुर ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह के दौरान शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं, राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूल के दो विद्यार्थियों को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि दलीप जोशी ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन की ओर से रखी गई मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में पूर्व बीडीसी सदस्य सराहन नोर लजा राम कायथ, पूर्व उपप्रधान नोर यशपाल ठाकुर, व्यापार मंडल बागीपुल के प्रधान संतोष बंसल, जुआगी पंचायत के प्रधान प्रकाश ठाकुर और चायल पंचायत के उपप्रधान महेश्वर ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इनके अलावा स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान भाग चंद, सेवानिवृत्त बीओ रोशन ठाकुर, दया राम, कनिष्ठ अभियंता जगदीश ठाकुर, वार्ड सदस्य जोगेंद्र पप्पू, राजेश्वर, दोवना ठाकुर सहित स्कूल के शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।