विज्ञापन

रामपुर उपमंडल में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पावर ग्रिड हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 46.80 लाख रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इस बजट से वॉलीबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और बैडमिंटन खेल से जुड़े विभिन्न उपकरणों की खरीद की जाएगी। शुक्रवार को रामपुर के एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह और पावर ग्रिड के अधिकारियों के बीच एमओयू हुआ। खेल उपकरण उपलब्ध होने से खिलाड़ियों को काफी मदद पहुंचेगी। पावर ग्रिड हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत रामपुर क्षेत्र में शिक्षा और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए करीब 1.07 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें खेल सुविधाओं के विकास के लिए 46.80 लाख रुपये और स्कूलों व रामपुर महाविद्यालय की आवश्यकताओं के लिए 60.70 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत राशि से बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और कबड्डी के उपकरण खरीदे जाएंगे।एसडीएम कार्यालय में चारों खेल संघों के पदाधिकारियों और पीजी कॉलेज रामपुर के प्राचार्य के साथ बैठक कर खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुसार उपकरणों की सूची तैयार की गई थी। केंद्रीय बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अब खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम और पावर ग्रिड के अधिकारियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उपकरणों की खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एसडीएम कार्यालय के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। चयनित फर्मों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। खरीदे जाने वाले सभी खेल उपकरण पीजी कॉलेज रामपुर को सौंपे जाएंगे। स्थानीय खेल संघ भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज प्रबंधन से ये उपकरण प्राप्त कर सकेंगे।पावर ग्रिड ने इस वर्ष सीएसआर योजना के तहत खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 46.80 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। चारों खेल संघों के पदाधिकारियों और महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ समन्वय कर खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप उपकरणों की सूची तैयार की गई है। खरीद प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी और उपकरण महाविद्यालय को उपलब्ध करवाए जाएंगे। पावर ग्रिड ने इससे पहले खनेरी अस्पताल और ननखरी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी सीएसआर के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की है।