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बैंक को 10.48 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश



संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामपुर की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी तेज राम को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को शिकायतकर्ता बैंक को 10.48 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मामले के अनुसार, तेज राम ने वर्ष 2017 में कारोबार शुरू करने के लिए रामपुर स्थित शाखा से पांच लाख रुपये का व्यावसायिक ऋण लिया था। ऋण की अदायगी निर्धारित समय पर नहीं करने के बाद उसने मई 2022 में बैंक को 5, 48, 464 रुपये का चेक जारी किया। बैंक ने जब चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया, तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान करने की मांग की, लेकिन उसने राशि जमा नहीं करवाई। इसके बाद बैंक ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से अधिकृत अधिकारी ने गवाही दी और चेक, बैंक का मेमो, कानूनी नोटिस सहित अन्य दस्तावेज अदालत में पेश किए। वहीं, आरोपी ने बचाव में दलील दी कि उसने ऋण चुका दिया था और चेक सुरक्षा के तौर पर दिया था। हालांकि, वह अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने माना कि आरोपी चेक पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार नहीं कर पाया और कानूनी देनदारी को साबित करने वाली वैधानिक धारणा का भी खंडन नहीं कर सका। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से सुनाए फैसले में आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे एक साल के साधारण कारावास और बैंक को 10, 48, 464 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए।