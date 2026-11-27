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एसडीएम रामपुर ने सीमांकन, अतिक्रमण हटाने और पेड़ों की सुरक्षित कटाई के लिए जारी किए निर्देश, पुलिस बल भी रहेगा तैनात

ज्यूरी में सड़क चौड़ीकरण में रौड़ा बने अवैध कब्जे हटेंगे, आज होगी कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर। ज्यूरी-सराहन सड़क के चौड़ीकरण कार्य में बाधा बन रहे अनधिकृत अस्थायी निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने 28 नवंबर को ज्यूरी में प्रभावित क्षेत्र का सीमांकन करवाने और सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को नियमानुसार हटाने के निर्देश जारी किए हैं। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहेगा। एसडीएम कार्यालय रामपुर बुशहर की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ज्यूरी-सराहन सड़क को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। इस दौरान प्रशासन के ध्यान में आया है कि ज्यूरी में कुछ लोगों ने सड़क किनारे अनधिकृत रूप से अस्थायी ढांचे बना रखे हैं। इनमें अस्थायी दुकानें और ढारे भी शामिल हैं। इन निर्माणों के कारण सड़क चौड़ीकरण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे में निर्माण कार्य को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित क्षेत्र का सीमांकन कर अतिक्रमण की पहचान करने और उन्हें नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र में चिह्नित कुछ पेड़ों को काटने और हटाने की भी आवश्यकता है। वन विभाग ने प्रशासन को अवगत करवाया है कि ये पेड़ बिजली की लाइनों के नजदीक या उनके नीचे स्थित हैं। ऐसे में बिना आवश्यक सावधानियों के पेड़ों की कटाई से बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के साथ जान-माल की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। वन विभाग ने इस कार्य को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कर्मचारियों और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। एसडीएम ने नायब तहसीलदार सराहन को 28 नवंबर को अपनी मौजूदगी में ज्यूरी के प्रभावित क्षेत्र का सीमांकन करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क किनारे मौजूद अस्थायी दुकानों, ढारों और अन्य अनधिकृत निर्माणों की पहचान कर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। पुलिस थाना झाकड़ी के प्रभारी को मौके पर पांच से छह पुलिस कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें महिला पुलिस कर्मचारी भी शामिल होंगी, ताकि सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और प्रशासन को आवश्यक पुलिस सहायता मिल सके।विद्युत बोर्ड के कार्यकारी अभियंता रामपुर को 28 नवंबर को चिह्नित पेड़ों की कटाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति बंद रखने की व्यवस्था करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर वन विभाग के साथ समन्वय कर बाद की तारीखों में भी बिजली आपूर्ति बंद रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग को कार्रवाई के लिए फील्ड स्टाफ, पर्याप्त मजदूर, मशीनरी, उपकरण और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने को कहा गया है। एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करने और वन विभाग के प्रभागीय प्रबंधक तथा नायब तहसीलदार सराहन के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य सड़क चौड़ीकरण में आ रही बाधाओं को दूर करना, अतिक्रमण हटाना और बिजली व्यवस्था व आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेड़ों की कटाई का कार्य पूरा करवाना है।